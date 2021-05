Eurovision 2021, i Maneskin sognano di collaborare con Miley Cyrus (Di venerdì 21 maggio 2021) Maneskin featuring Miley Cyrus: un sogno che potrebbe diventare realtà soprattutto se la band romana dovesse trionfare agli Eurovision Song Contest di Rotterdam, dato che è uno show visto in tutto il mondo, Stati Uniti compresi. A rivelare la collaborazione dei sogni è stato proprio Damiano durante una delle tante conferenze stampa tenute in questi giorni olandesi. “Ci siamo presentati al Festival di Sanremo con Zitti e Buoni perché volevamo portare un pezzo controcorrente. Siamo contenti del risultato che stiamo ottenendo adesso con questo pezzo e siamo contenti di aver mantenuto il testo in italiano. Qua la stiamo vivendo come l’abbiamo vissuta a Sanremo. Non succede ma se succede… Rimaniamo concentrati solo sulla musica ma un po’ ci stiamo credendo“. E ancora: “Ci siamo preparati al massimo sia per Sanremo che per ... Leggi su biccy (Di venerdì 21 maggio 2021)featuring: un sogno che potrebbe diventare realtà soprattutto se la band romana dovesse trionfare agliSong Contest di Rotterdam, dato che è uno show visto in tutto il mondo, Stati Uniti compresi. A rivelare la collaborazione dei sogni è stato proprio Damiano durante una delle tante conferenze stampa tenute in questi giorni olandesi. “Ci siamo presentati al Festival di Sanremo con Zitti e Buoni perché volevamo portare un pezzo controcorrente. Siamo contenti del risultato che stiamo ottenendo adesso con questo pezzo e siamo contenti di aver mantenuto il testo in italiano. Qua la stiamo vivendo come l’abbiamo vissuta a Sanremo. Non succede ma se succede… Rimaniamo concentrati solo sulla musica ma un po’ ci stiamo credendo“. E ancora: “Ci siamo preparati al massimo sia per Sanremo che per ...

Advertising

SkyTG24 : Eurovision 2021, favoriti i Maneskin: Zitti e buoni è la canzone più ascoltata al mondo - Raiofficialnews : ?? #Eurovision, la finale il #22maggio alle 20.35. Su @RaiUno con @corsi_gabriele e @InfoMalgioglio. In diretta su… - RaiQuattro : .@BlasCanto rappresenta la Spagna all'@Eurovision Song Contest: ecco il suo video per l'Italian #Eurovision Party… - GFucci58 : RT @Manu61318556: effettivamente è cosi ?? #Amici20 #Eurovision2021 #Eurovision #Amici2020 #FortunaTour - adamjones29 : Anxhela peristeri - karma AIbania ???? second semi Final Eurovision 2021 -