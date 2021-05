Elisabetta Canalis, guadagno record per l’accordo con San Benedetto (Di venerdì 21 maggio 2021) Elisabetta Canalis protagonista della nuova campagna San Benedetto al posto di Cindy Crawford. Tutti i dettagli e le cifre per l’attrice. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb ) Arriva un nuovo impegno lavorativo per l’ex Velina di Striscia la Notizia. Da anni trasferita negli Usa dopo il matrimonio L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 21 maggio 2021)protagonista della nuova campagna San Benedetto al posto di Cindy Crawford. Tutti i dettagli e le cifre per l’attrice. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@littlecrumb ) Arriva un nuovo impegno lavorativo per l’ex Velina di Striscia la Notizia. Da anni trasferita negli Usa dopo il matrimonio L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

LegaSalvini : Elisabetta #Canalis: “Vedo persone fuori di testa che ci impongono via social cosa sia giusto o sbagliato, cosa dob… - matteosalvinimi : Le parole chiare e coraggiose di Elisabetta Canalis contro il pensiero unico del “politicamente corretto”, sottoscr… - NicolaPorro : Grandissima Elisabetta Canalis, contro la dittatura del pensiero unico. Guardate cosa ha scritto... Adesso vediamo… - lauravenclaw : RT @opificioprugna: Ma secondo voi è più preoccupante che Elisabetta Canalis ragioni come Salvini, che Salvini ragioni come Elisabetta Cana… - VendingNewsD : San Benedetto. Al via dal 23 maggio la nuova campagna 'My Secret' con Elisabetta Canalis -