Di Marzio: "Napoli-Verona? Non ci si deve fidare di nulla" (Di venerdì 21 maggio 2021) Di Marzio: Napoli-Verona? La Fiorentina contro di noi ha giocato in una maniera che se avesse giocato sempre così sarebbe andata in Champions. Il Verona ha una buona squadra e un ottimo allenatore. Non si sa mai, io non mi fiderei Gianni Di Marzio, ex allenatore, è intervenuto a Radio Marte, nel corso della trasmissione "Marte Sport Live", per parlare del Napoli, di De Laurentiis, dei prossimi allenatori di Juventus, Inter, Napoli e Lazio, oltre che del match Napoli – Verona. Queste le sue parole: SUL PROSSIMO ALLENATTORE DI INTER, JUVENTUS, Napoli E LAZIO "Prossimo allenatore di Inter, Juventus, Napoli, Lazio? Conte, Allegri se non va al Real Madrid, uno tra Spalletti e Inzaghi, Gattuso può darsi.

