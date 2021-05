Denise Pipitone, ex pm di Marsala: «Anna Corona e Jessica Pulizzi sono capaci di tutto» (Di venerdì 21 maggio 2021) Denise Pipitone oggi: si arricchisce di ulteriori particolari il contenuto della lettera anonima recapitata all’avvocato Giacomo Frazzitta e successivamente alla redazione del programma Chi l’ha visto? L’autore della missiva si dice assolutamente certo di avere visto la piccola Denise Pipitone poco dopo la scomparsa. Denise Pipitone “piangeva e chiamava la mamma”: nuovi dettagli sulla lettera anonima “L’ho vista in auto. Piangeva e chiamava la mamma”. Un’auto che correva all’impazzata come se stesse scappando da qualcosa. All’interno tre uomini, chi erano? L’autista avrebbe fatto una brusca manovra andando ad urtare contro lo specchietto dell’auto di chi scrive oggi, a 17 anni dal sequestro della bimba. Non avrebbe parlato per paura, ma di chi? “sono sicurissimo di ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 21 maggio 2021)oggi: si arricchisce di ulteriori particolari il contenuto della lettera anonima recapitata all’avvocato Giacomo Frazzitta e successivamente alla redazione del programma Chi l’ha visto? L’autore della missiva si dice assolutamente certo di avere visto la piccolapoco dopo la scomparsa.“piangeva e chiamava la mamma”: nuovi dettagli sulla lettera anonima “L’ho vista in auto. Piangeva e chiamava la mamma”. Un’auto che correva all’impazzata come se stesse scappando da qualcosa. All’interno tre uomini, chi erano? L’autista avrebbe fatto una brusca manovra andando ad urtare contro lo specchietto dell’auto di chi scrive oggi, a 17 anni dal sequestro della bimba. Non avrebbe parlato per paura, ma di chi? “sicurissimo di ...

