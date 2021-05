Data d’uscita di Brooklyn Nine-Nine 8, l’ultima stagione esplorerà un anno “davvero difficile” per la squadra (Di venerdì 21 maggio 2021) Dopo più di un anno di assenza, Brooklyn Nine-Nine 8 debutta per salutare i fan con un’ultima stagione. Più breve ma più concentrata. La NBC ha confermato la Data d’uscita, fissata per ogni giovedì, a partire dal 12 agosto, per un totale di 10 episodi. Inoltre, la rete ha divulgato un promo ufficiale in cui ciascuno degli attori descrive l’impatto che la serie comedy ha avuto sulla loro vita nel corso di questi otto anni di messa in onda. Il video mostra ovviamente immagini inediti dell’ultima stagione, offrendo un breve sguardo ai neo genitori Jake e Amy. Infine, la sinossi ufficiale di Brooklyn Nine-Nine ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 21 maggio 2021) Dopo più di undi assenza,8 debutta per salutare i fan con un’ultima. Più breve ma più concentrata. La NBC ha confermato la, fissata per ogni giovedì, a partire dal 12 agosto, per un totale di 10 episodi. Inoltre, la rete ha divulgato un promo ufficiale in cui ciascuno degli attori descrive l’impatto che la serie comedy ha avuto sulla loro vita nel corso di questi otto anni di messa in onda. Il video mostra ovviamente immagini inediti del, offrendo un breve sguardo ai neo genitori Jake e Amy. Infine, la sinossi ufficiale di...

Advertising

bennyxx9 : Ovviamente In the Heights ancora senza data d'uscita da noi - Crescen36616825 : Pedro escici la data perché altrimenti non vedo via d'uscita oggi ?? #prelemi - mxrtnp : RT @TancrediStan: Daje che ci esce la data d'uscita di Focu Meu... @HoFattoCosiIo ??? - TancrediStan : Daje che ci esce la data d'uscita di Focu Meu... @HoFattoCosiIo ??? - Tecno_Corriere : Personalizzazione totale, privacy e una connessione totale con tutti gli altri dispositivi. Sono questi i tre punti… -

Ultime Notizie dalla rete : Data d’uscita Android 12 beta, le novità e la data d’uscita del prossimo sistema operativo Google Corriere della Sera