Così l’Egitto ha mediato tra Israele e Hamas (Di venerdì 21 maggio 2021) Nel cessate il fuoco tra Israele e Hamas – dopo undici giorni di guerra e dozzine di vite spezzate – un ruolo cruciale l’ha giocato l’Egitto. Vero che gli Stati Uniti hanno chiesto in modo piuttosto impositivo di fermarsi al governo di Benjamin Netanyahu (che pubblicamente aveva risposto picche, ma nei fatti aveva rallentato gli attacchi su Gaza fino poi a fermarli); vero anche che la Turchia ha provato a trarre profitto dalla crisi sfruttando il lato palestinese per sostenere l’immagine del difensore globale dei musulmani; ma è stato il Cairo a giocare un (non) sorprendente ruolo chiave. Il cessate il fuoco raggiunto nella notte tra il governo israeliano e Hamas ha permesso al presidente Abdel Fattah al Sisi di aggiungere un altro successo nella strategia che sta portando avanti già da diverso tempo a livello ... Leggi su formiche (Di venerdì 21 maggio 2021) Nel cessate il fuoco tra– dopo undici giorni di guerra e dozzine di vite spezzate – un ruolo cruciale l’ha giocato. Vero che gli Stati Uniti hanno chiesto in modo piuttosto impositivo di fermarsi al governo di Benjamin Netanyahu (che pubblicamente aveva risposto picche, ma nei fatti aveva rallentato gli attacchi su Gaza fino poi a fermarli); vero anche che la Turchia ha provato a trarre profitto dalla crisi sfruttando il lato palestinese per sostenere l’immagine del difensore globale dei musulmani; ma è stato il Cairo a giocare un (non) sorprendente ruolo chiave. Il cessate il fuoco raggiunto nella notte tra il governo israeliano eha permesso al presidente Abdel Fattah al Sisi di aggiungere un altro successo nella strategia che sta portando avanti già da diverso tempo a livello ...

