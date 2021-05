“Cosa è successo con Armando Incarnato”. Lucrezia Comanducci, l’addio a UeD e la confessione sul cavaliere (Di venerdì 21 maggio 2021) Lucrezia Comanducci è stata una delle corteggiatrici più amate e allo stesso tempo più discusse di Uomini e Donne. Durante il suo percorso è riuscita ad interessare due tronisti: Armando Incarnato (Trono Over) e Gianluca De Matteis (Trono classico). Ha frequentato entrambi per diverso tempo e la sua esperienza è stata anche caratterizzata da questa particolarità. La giovane ha più volte fatto capire di essersi trovata bene con Armando Incarnato, esattamente come con Gianluca De Matteis. Mentre la storia di Lucrezia e Gianluca aveva avuto durata breve, con Armando la relazione era andata avanti. Almeno fino a quando la 26enne romana non ha deciso di abbandonare la trasmissione. Il motivo della decisione risiedeva in un malessere che la corteggiatrice ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 21 maggio 2021)è stata una delle corteggiatrici più amate e allo stesso tempo più discusse di Uomini e Donne. Durante il suo percorso è riuscita ad interessare due tronisti:(Trono Over) e Gianluca De Matteis (Trono classico). Ha frequentato entrambi per diverso tempo e la sua esperienza è stata anche caratterizzata da questa particolarità. La giovane ha più volte fatto capire di essersi trovata bene con, esattamente come con Gianluca De Matteis. Mentre la storia die Gianluca aveva avuto durata breve, conla relazione era andata avanti. Almeno fino a quando la 26enne romana non ha deciso di abbandonare la trasmissione. Il motivo della decisione risiedeva in un malessere che la corteggiatrice ...

