Confesercenti: riapertura pubblici esercizi è stata un flop, il 62% non ha riaperto (Di venerdì 21 maggio 2021) Tra divieto di consumo all'interno e coprifuoco alle 22, la cosiddetta riapertura dei pubblici esercizi è stata un flop: a 20 giorni dalla 'ripartenza' del settore, il 62% delle attività segnala di non avere recuperato fatturato L'articolo proviene da Firenze Post.

