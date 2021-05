Caos piano pandemico, parla Ranieri Guerra: “Sileri sapeva. Mi aspettavo di essere difeso da Oms e Speranza” (Di venerdì 21 maggio 2021) C’è ancora tanto Caos sulla questione del piano pandemico italiano, che al momento dello scoppio della pandemia da Covid-19 non veniva aggiornato dal 2006. Nell’ambito dell’inchiesta, il direttore vicario dell’Oms Ranieri Guerra è indagato dalla Procura di Bergamo con accuse di falsa informazione ai pm. Ora Ranieri Guerra si difende, e punta il dito contro la politicizzazione dell’Oms e contro Sileri e Speranza. ARTICOLO Covid, Zambon (ex Oms): “Il report sul Covid ritirato per pressioni cinesi. Si sapeva del virus da dicembre” Ranieri Guerra indagato Il direttore vicario dell’Organizazione Mondiale della Sanità Guerra è finito nell’occhio del ciclone. Il ricercatore ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 21 maggio 2021) C’è ancora tantosulla questione delitaliano, che al momento dello scoppio della pandemia da Covid-19 non veniva aggiornato dal 2006. Nell’ambito dell’inchiesta, il direttore vicario dell’Omsè indagato dalla Procura di Bergamo con accuse di falsa informazione ai pm. Orasi difende, e punta il dito contro la politicizzazione dell’Oms e contro. ARTICOLO Covid, Zambon (ex Oms): “Il report sul Covid ritirato per pressioni cinesi. Sidel virus da dicembre”indagato Il direttore vicario dell’Organizazione Mondiale della Sanitàè finito nell’occhio del ciclone. Il ricercatore ...

