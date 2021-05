Canoa velocità, l’Italia resta a secco di pass olimpici a Barnaul. Grande beffa per Andrea Schera (Di venerdì 21 maggio 2021) Oggi, venerdì 21 maggio, terminano a Barnaul, in Russia, le gare mondiali di qualificazione olimpica della Canoa velocità: l’Italia non riesce a centrare l’unico pass in palio nelle finali del K1 1000 maschile, del C1 1000 maschile e del K1 500 femminile. A sfiorare la carta olimpica è Andrea Schera nel K1 1000 maschile: l’azzurro, passa in testa a metà gara in 1’52?33, ma nei metri finali subisce la rimonta del cinese Zhang Dong, che va a vincere in 3’45?215, conquistando il pass per i Giochi per il proprio Paese, mentre Schera resta a casa chiudendo secondo in 3’45?624. Mai in lotta, invece, Carlo Tacchini nel C1 1000 maschile: l’azzurro passa ai 500 metri terzo ad oltre 3? dal russo ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 maggio 2021) Oggi, venerdì 21 maggio, terminano a, in Russia, le gare mondiali di qualificazione olimpica dellanon riesce a centrare l’unicoin palio nelle finali del K1 1000 maschile, del C1 1000 maschile e del K1 500 femminile. A sfiorare la carta olimpica ènel K1 1000 maschile: l’azzurro,a in testa a metà gara in 1’52?33, ma nei metri finali subisce la rimonta del cinese Zhang Dong, che va a vincere in 3’45?215, conquistando ilper i Giochi per il proprio Paese, mentrea casa chiudendo secondo in 3’45?624. Mai in lotta, invece, Carlo Tacchini nel C1 1000 maschile: l’azzurroa ai 500 metri terzo ad oltre 3? dal russo ...

