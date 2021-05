CAN, ecco i nomi dei tre arbitri sospesi: Pasqua, La Penna e Robilotta (Di venerdì 21 maggio 2021) Sono stati resi noti i nomi dei tre arbitri al momento sospesi riguardo i rimborsi spesa alterati: si tratta di La Penna, Pasqua e Robilotta Leggi su pianetamilan (Di venerdì 21 maggio 2021) Sono stati resi noti idei treal momentoriguardo i rimborsi spesa alterati: si tratta di La

Advertising

grigoris57 : RT @M0NIETTA: Can ha partecipato a diversi eventi di promozione dei libri. L'autrice su Can dice 'Non volevo che la figura di James fosse s… - themoon_Lilo : @and_we_can_tpwk @NiallOfficial Ecco ora si spiegano tante cose ahahahahah - LitsaGeorgoula : RT @M0NIETTA: Can ha partecipato a diversi eventi di promozione dei libri. L'autrice su Can dice 'Non volevo che la figura di James fosse s… - LuciaFerraroEM : RT @japrilLaliter: 'Lei fa una cosa, io ne faccio un'altra ed insieme facciamo BOOM...' Ecco di cosa parlava Can ??#DayDreamer https://t.co… - marinel18181293 : RT @japrilLaliter: 'Lei fa una cosa, io ne faccio un'altra ed insieme facciamo BOOM...' Ecco di cosa parlava Can ??#DayDreamer https://t.co… -