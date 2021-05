Camion finisce fuori strada sulla Pontina: strada chiusa e traffico deviato (Di venerdì 21 maggio 2021) Pontina chiusa in direzione sud a causa di un incidente. E’ stato temporaneamente interdetto il transito sulla statale 148 “Pontina”, in direzione Latina, all’altezza del km 25,900 a Castel Romano. L’incidente ha coinvolto un mezzo pesante che, per cause ancora in fase di accertamento, è finito fuori strada. Pontina chiusa e traffico deviato Il traffico viene temporaneamente deviato al km 20,300 presso lo svincolo per Pratica di Mare. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 21 maggio 2021)in direzione sud a causa di un incidente. E’ stato temporaneamente interdetto il transitostatale 148 “”, in direzione Latina, all’altezza del km 25,900 a Castel Romano. L’incidente ha coinvolto un mezzo pesante che, per cause ancora in fase di accertamento, è finitoIlviene temporaneamenteal km 20,300 presso lo svincolo per Pratica di Mare. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. su Il Corriere della Città.

Ultime Notizie dalla rete : Camion finisce Pontina, traffico paralizzato in direzione sud: camion finisce fuori strada, lunghe code ( Traffico bloccato in questo momento sulla statale Pontina dove un camion 'piegatosi' su un fianco sta causando lunghe code all'altezza di Castel Romano in direzione sud/Pomezia. La fila parte già da Castel di Decima ed è destinata ad aumentare. Il mezzo pesante, in ...

