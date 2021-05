C Conti | su ReiThera manca valido investimento produttivo

Advertising

fattoquotidiano : Vaccino Reithera, Ippolito (Spallanzani): “Lo stop della Corte dei conti è una sconfitta. Gli altri paesi hanno inv… - ilriformista : Il vaccino ‘italiano’ di ReiThera rischia di non vedere più la luce: per i magistrati contabili il contratto è ille… - fattoquotidiano : Vaccino Reithera, Ippolito (Spallanzani): “Lo stop della Corte dei conti una sconfitta. L’Italia è inadatta a qualu… - BasicLifeSupp : Vaccino Reithera. Le motivazioni dello stop della Corte dei conti: “Investimento improduttivo” - RaiNews : #coronavirus #covid19 #ReiThera, depositata la deliberazione -

Ultime Notizie dalla rete : Conti ReiThera

...Corte deiha reso note le motivazioni alla base della ricusazione del visto e della conseguente registrazione del decreto del Mise con cui è stato approvato l'accordo di sviluppo con. ......pronto a riprendere il lavoro "La fase 3 della sperimentazione del vaccino dipende dae dagli investimenti. Aspettiamo oggi le motivazioni della decisione della Corte dei, ma siamo ...E' stata depositata la deliberazione con la quale la Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti ha reso note ...Condividi questo articolo:Roma, 21 mag. -(Adnkronos) – L’investimento per il progetto ReiThera non può comprendere l’acquisto della proprietà della sede operativa della Società mentre la spesa per la ...