Bollate e Saronno in difesa di gay, lesbiche e trans; a Garbagnate lite con bastoni in strada | ANTEPRIMA (Di venerdì 21 maggio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color La notizia di apertura del nuovo numero del Notiziario è la decisione dei comuni di Bollate e Saronno di patrocinare insieme un video girato proprio nelle due città, che si schiera apertamente in difesa di gay, lesbiche, trans, nella Giornata Mondiale contro l’omofobia A Garbagnate una violenta lite a colpi di bastoni tra colleghi della tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Bollate e Saronno in difesa di gay, ... Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 21 maggio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color La notizia di apertura del nuovo numero del Notiziario è la decisione dei comuni didi patrocinare insieme un video girato proprio nelle due città, che si schiera apertamente indi gay,, nella Giornata Mondiale contro l’omofobia Auna violentaa colpi ditra colleghi della tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articoloindi gay, ...

Advertising

manuela1877 : RT @ilNotiziarioInd: Saronno e Bollate insieme in un video contro l’omotransbifobia - ilNotiziarioInd : Saronno e Bollate insieme in un video contro l’omotransbifobia - ilSaronno : Bollate con Saronno per la giornata contro l’omofobia. Parla l’assessore Albrizio -

Ultime Notizie dalla rete : Bollate Saronno Bollate: Giornata internazionale contro omofobia, bifobia e transfobia Tutti noi siamo responsabili e rappresentiamo l'esempio per le future generazioni." Il video, patrocinato anche dal Comune di Saronno, è disponibile sul canale You tube del Comune di Bollate al ...

A BARANZATE L'ARCIVESCOVO DELPINI BENEDICE IL NUOVO EMPORIO DELLA SOLIDARIETÀ ... Varese e Saronno (Va), a Molteno (Lc). Recentemente è stata firmata con il Comune una convenzione per la prossima apertura di un Emporio a Pioltello (Mi) Condividi Attualità , Bollate, Novate, ...

Saronno e Bollate insieme in un video contro l'omotransbifobia Il Notiziario Saronno e Bollate insieme in un video contro l’omotransbifobia I comuni di Bollate e Saronno hanno deciso di schierarsi in maniera netta contro l'omotransbifobia patrocinando insieme un video diffuso sui canali ...

Discriminazioni sessuali, online il video educativo È online il video realizzato a Saronno per la giornata internazionale contro omofobia, bifobia e transfobia. Tutto è nato dall’intraprendenza di alcune giovani esponenti politiche saronnesi Lucy Sasso ...

Tutti noi siamo responsabili e rappresentiamo l'esempio per le future generazioni." Il video, patrocinato anche dal Comune di, è disponibile sul canale You tube del Comune dial ...... Varese e(Va), a Molteno (Lc). Recentemente è stata firmata con il Comune una convenzione per la prossima apertura di un Emporio a Pioltello (Mi) Condividi Attualità ,, Novate, ...I comuni di Bollate e Saronno hanno deciso di schierarsi in maniera netta contro l'omotransbifobia patrocinando insieme un video diffuso sui canali ...È online il video realizzato a Saronno per la giornata internazionale contro omofobia, bifobia e transfobia. Tutto è nato dall’intraprendenza di alcune giovani esponenti politiche saronnesi Lucy Sasso ...