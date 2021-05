Android 12 Beta 1: disponibile al download (Di venerdì 21 maggio 2021) È finalmente disponibile al download la Beta 1 di Android 12, con tutte le sue novità. Vediamo assieme le nuove funzionalità La nuova versione di Android 12 è stata finalmente rilasciata in Beta 1, con la possibilità di installare e provare con mano le nuove funzionalità. Quest’oggi vi illustreremo le novità introdotte e le peculiarità del sistema operativo. La nuova schermata di blocco schermo Android 12 Beta 1: Material You La prima novità che salta all’occhio è lo stile dell’interfaccia utente, basata sullo stile “Material You“, andando a ridisegnare ogni aspetto dal punto di vista grafico. La schermata di sblocco, la tendina delle notifiche, le impostazioni delle applicazioni e molto altro. Sono state introdotte nuove animazioni, dalla ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 21 maggio 2021) È finalmentealla1 di12, con tutte le sue novità. Vediamo assieme le nuove funzionalità La nuova versione di12 è stata finalmente rilasciata in1, con la possibilità di installare e provare con mano le nuove funzionalità. Quest’oggi vi illustreremo le novità introdotte e le peculiarità del sistema operativo. La nuova schermata di blocco schermo121: Material You La prima novità che salta all’occhio è lo stile dell’interfaccia utente, basata sullo stile “Material You“, andando a ridisegnare ogni aspetto dal punto di vista grafico. La schermata di sblocco, la tendina delle notifiche, le impostazioni delle applicazioni e molto altro. Sono state introdotte nuove animazioni, dalla ...

