Uomini e Donne: Tagliate Le Scene Del Confronto tra Ida e Riccardo! (Di giovedì 20 maggio 2021) Uomini e Donne: negli ultimi giorni, moltissime Scene sono state Tagliate. Ecco cosa non è andato in onda e quali sono i motivi… Nelle ultime puntate di Uomini e Donne è andato in onda un acceso Confronto tra Ida e Riccardo. Quest'ultimo ha litigato anche con la sua nuova fiamma Roberta, chiudendo la relazione con lei, e la Platano si è intromessa per dire la sua. Come emerge dai racconti di chi era presente in studio, però, molti dettagli di questo Confronto non sono andati in onda. Ecco quali e perché. Uomini e Donne: tagliata la rissa tra Armando e Riccardo! A Uomini e Donne si è parlato molto a lungo di Ida e Riccardo. La Platano ha detto la sua opinione durante ...

