Un passo dal cielo 7 si farà? Le prime anticipazioni di Daniele Liotti (Di giovedì 20 maggio 2021) Daniele Liotti, racconta il suo entusiasmo per il futuro di "Un passo dal cielo 7" e gli ascolti in crescita rispetto alla quinta stagione fanno ben sperare. La sesta stagione di Un passo dal cielo arriva esattamente a dieci anni dalla messa in onda della prima stagione. I fan che hanno seguito la fiction si chiedono se sia in programma anche Un passo dal cielo 7. Il protagonista della seria, Daniele Liotti (alias Francesco Neri), prima del debutto di Un passo dal cielo 6 racconta: "A me sono piaciute tanto le novità di quest'anno". Francesco Neri non fa più parte della Forestale e anche "il fatto di essere diventato una sorta di cane sciolto, di collaboratore della ...

