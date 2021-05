Traffico Roma del 20-05-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 20 maggio 2021) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto cose perintenso sul tratto Urbano dell’a24 tra Portonaccio e la tangenziale est trafficata la stessa tangenziale con code tra via Salaria via del Foro Italico nelle due direzioni intenso ilsulla via Flaminia con code a tratti tra raccordo via di Grottarossa code anche sulla via Salaria tra le aeroporto dell’Urbe la tangenziale est In quest’ultima direzione coda per un incidente sulla via del mare tra via di Acilia via di Malafede versoincolonnamenti anche in direzione opposta tra via di Mezzocammino in via di Malafede i Per lo svolgimento una manifestazione in via di San Pancrazio altezza via del Vascello possibili difficoltà di circolazione cerimonia in programma per le 12:30 in Piazza Venezia Altare della Patria possibili ripercussioni sul ...