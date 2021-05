Tina Cipollari cade a Uomini e Donne | Gianni Sperti riprende tutto in video e lo pubblica

(Di giovedì 20 maggio 2021)nel dietro le quinte di. Il momento, senza conseguenze, è stato ripreso in diretta da, che non ha perso occasione per prendersi gioco della compagna opinionistando ilcome storia Instagram.nel dietro le quinte: ildiUna decina d’anni fa, agli albori dell’epoca dei meme sui social, la caduta disarebbe stata definita “epic fail”. Da vent’anni nel programma di Maria De Filippi, l’ex tronista e oggi opinionista è stata infatti protagonista di un tragicomico ...

Secondo le ultime anticipazioni sembra che sarà l'uscita di Gemma in passerella a mettere in agitazione che, a quel punto, attaccherà la sua nemica, come sempre accade. Nuove soddisfazioni per Gemma Galgani, almeno in passerella. La dama del Trono Over di Uomini e donne sfilerà di nuovo e si esibirà in una ... Uomini e Donne si avvia alla conclusione e nelle sue ultime puntate manderà in onda una sfilata femminile dal tema "Sogno di una notte di mezza estate". Si tratta di una gara che vedrà la partecipazio ...