Stupro in pieno centro a Milano “Lei era consenziente”: non era vero nulla (Di giovedì 20 maggio 2021) Una donna di trentacinque anni è rimasta vittima di uno Stupro in pieno centro a Milano, non lontano da piazza Gae Aulenti. Gravissimo episodio in pieno centro a Milano: l’episodio risale ai mesi scorsi ma soltanto nelle ultime ore è stato reso noto e vede coinvolta una donna di 35 anni, rimasta vittima di L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 20 maggio 2021) Una donna di trentacinque anni è rimasta vittima di unoin, non lontano da piazza Gae Aulenti. Gravissimo episodio in: l’episodio risale ai mesi scorsi ma soltanto nelle ultime ore è stato reso noto e vede coinvolta una donna di 35 anni, rimasta vittima di L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

cadfael2 : RT @ALFO100897: 'Sono egiziano, non ho sentimenti: zitta o ti ammazzo': Milano, stupro e orrore in pieno centro: è già libero. Continuando… - TuttoSuMilano : RT @ALFO100897: 'Sono egiziano, non ho sentimenti: zitta o ti ammazzo': Milano, stupro e orrore in pieno centro: è già libero. Continuando… - alberto62x : RT @ALFO100897: 'Sono egiziano, non ho sentimenti: zitta o ti ammazzo': Milano, stupro e orrore in pieno centro: è già libero. Continuando… - marialetiziama9 : RT @ALFO100897: 'Sono egiziano, non ho sentimenti: zitta o ti ammazzo': Milano, stupro e orrore in pieno centro: è già libero. Continuando… - EmyRoyaleagle : RT @ALFO100897: 'Sono egiziano, non ho sentimenti: zitta o ti ammazzo': Milano, stupro e orrore in pieno centro: è già libero. Continuando… -