“Sono incazz*** nera!”. Rosa Perrotta è una furia dopo quello che è successo (Di giovedì 20 maggio 2021) La crisi tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione è ormai alle spalle. La coppia è più unita che mai. A raccontare tutto era stata l’ex protagonista di Uomini e Donne. “Vengo dal periodo più brutto della mia vita. Una delle persone più care della mia vita è stata molto male. Affrontare questa cosa è stato uno dei periodi più bui e più difficili”. Inutile dire il fiume di parole sprecate sui social che avevano costretto Rosa Perrotta a intervenire più volte. “Sto cercando di fare un po’ di chiarezza su questa storia. Data la situazione e quello che leggo in giro, vorrei dire qualcosina a riguardo. Finora non ho parlato. Spero che i giornalisti e i programmi tv che mi hanno invitato a parlare di questa storia capiscano che non me la sento” aveva spiegato. E poi: “Ci Sono persone, un ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 20 maggio 2021) La crisi trae Pietro Tartaglione è ormai alle spalle. La coppia è più unita che mai. A raccontare tutto era stata l’ex protagonista di Uomini e Donne. “Vengo dal periodo più brutto della mia vita. Una delle persone più care della mia vita è stata molto male. Affrontare questa cosa è stato uno dei periodi più bui e più difficili”. Inutile dire il fiume di parole sprecate sui social che avevano costrettoa intervenire più volte. “Sto cercando di fare un po’ di chiarezza su questa storia. Data la situazione eche leggo in giro, vorrei dire qualcosina a riguardo. Finora non ho parlato. Spero che i giornalisti e i programmi tv che mi hanno invitato a parlare di questa storia capiscano che non me la sento” aveva spiegato. E poi: “Cipersone, un ...

Advertising

DelbonoRoberto : @G_d_P_ @Franco_captain6 Fa specie visto oggi il non flagrant .. però alla fine mi sono incazz al momento ma riguar… - TornoSubito3 : @lameduck1960 Avevo già tirato giù tutto il calendario giorni fa quando era stata ipotizzata la cosa. Ci credono tu… - Kurdefeso : @GiovannaCalabr9 @ritadallachiesa @lapelledellorso @virginiaraggi lei vive nel mondo dei sogni oppure è in malafede… - jelenajovich : @always__shines Ho amato tutto di questo teaser. Vedo molti incazz*ti, ma io sono innamorata di questa narrativa ?????? - MbPic68 : @sruotolo1 Non è possibile che Gaza ogni 5 anni venga riportata all'età della pietra. Che strategia è quella ISRL,… -