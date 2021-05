Scanzi ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Se Di Battista fa un partito può prendere un 5%, più di Calenda e Renzi sicuramente” (Di giovedì 20 maggio 2021) “Se Di Battista facesse un partito potrebbe intercettare un 5 per cento. sicuramente prenderebbe più voti di Calenda che vive in televisione, prenderebbe più voti di Renzi che ha fatto cadere un governo anche se ha più senatori che elettori”. Così Andrea Scanzi, conduttore di ‘Accordi&Disaccordi’, insieme Luca Sommi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda tutti i mercoledì alle 21.25 su Nove sul bacino elettorale cui potrebbe attingere una forza politica creata da Alessandro Di Battista dopo l’estate. “L’ipotesi di una forza politica guidata da Alessandro Di Battista ha un pregio e un difetto. Il difetto secondo me coincide con Alessandro, cioè Alessandro io l’ho sempre visto come un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) “Se Difacesse unpotrebbe intercettare un 5 per cento.bbe più voti diche vive in televisione,bbe più voti diche ha fatto cadere un governo anche se ha più senatori che elettori”. Così Andrea, conduttore di ‘Accordi&Disaccordi’, insieme Luca Sommi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda tutti i mercoledì alle 21.25 susul bacino elettorale cui potrebbe attingere una forza politica creata da Alessandro Didopo l’estate. “L’ipotesi di una forza politica guidata da Alessandro Diha un pregio e un difetto. Il difetto secondo me coincide con Alessandro, cioè Alessandro io l’ho sempre visto come un ...

