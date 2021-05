Quando la maglia rosa si trasformò in gialla (Di giovedì 20 maggio 2021) Il ciclismo lo mise immediatamente alla prova: “La prima corsa, nel Cremonese, piatta. Diciassette corridori all’arrivo, io sedicesimo. Premiavano i primi quindici più l’ultimo. Fui l’unico a tornare a casa a mani vuote”. A mani vuote, ma con il cuore pieno: “Mi ero incuriosito, mi ero divertito, mi ero appassionato, mi ero anche stancato. L’avevo finita, e c’era ancora qualcuno – be’, solo uno – dopo di me”. Morale, ci riprovò: “Avevo scoperto un nuovo mondo. E cominciai a scoprire anche me stesso”. A settant’anni, quasi settantuno, Ruggero Gialdini continua a correre, scoprendo un nuovo mondo e scoprendo ancora se stesso. “Mantovano di Cavriana, adesso di Guidizzolo. Contadino, figlio di contadini, un fratello e una sorella, lui il secondo dei tre. Quinta elementare, poi a lavorare nei campi. Un giorno me la vidi brutta, rischiai di rimanerci, quasi ci lasciai le penne. Invece ci ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 20 maggio 2021) Il ciclismo lo mise immediatamente alla prova: “La prima corsa, nel Cremonese, piatta. Diciassette corridori all’arrivo, io sedicesimo. Premiavano i primi quindici più l’ultimo. Fui l’unico a tornare a casa a mani vuote”. A mani vuote, ma con il cuore pieno: “Mi ero incuriosito, mi ero divertito, mi ero appassionato, mi ero anche stancato. L’avevo finita, e c’era ancora qualcuno – be’, solo uno – dopo di me”. Morale, ci riprovò: “Avevo scoperto un nuovo mondo. E cominciai a scoprire anche me stesso”. A settant’anni, quasi settantuno, Ruggero Gialdini continua a correre, scoprendo un nuovo mondo e scoprendo ancora se stesso. “Mantovano di Cavriana, adesso di Guidizzolo. Contadino, figlio di contadini, un fratello e una sorella, lui il secondo dei tre. Quinta elementare, poi a lavorare nei campi. Un giorno me la vidi brutta, rischiai di rimanerci, quasi ci lasciai le penne. Invece ci ...

