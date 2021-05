Prima dose e green pass. Confini aperti ai vaccinati (Di giovedì 20 maggio 2021) A fare chiarezza sul lasciapassare made in Italy, in attesa che a metà giugno arrivi quello europeo che farà decollare il turismo tra i Paesi membri, è il dl Covid pubblicato in Gazzetta Ufficiale e ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 20 maggio 2021) A fare chiarezza sul lasciaare made in Italy, in attesa che a metà giugno arrivi quello europeo che farà decollare il turismo tra i Paesi membri, è il dl Covid pubblicato in Gazzetta Ufficiale e ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Il 'green pass' è valido da 15 giorni dopo la prima dose di vaccino: durerà 9 mesi #covid - Corriere : William ha ricevuto la prima dose di vaccino: «Grazie al personale sanitario per il lav... - Corriere : ?? Trentacinque giorni dopo la prima dose di vaccino, il rischio decesso per Covid-19 cala del 95%; il rischio di r… - Roberta53280245 : @bravimabasta @ale_celoni @sbonaccini Mah vuoi dire che andiamo meglio noi in Lombardia??? ?????? Non vi credo...i mie… - giuliaadee : mi hanno spostato la seconda dose al giorno prima dell’esame, benissimo -

Ultime Notizie dalla rete : Prima dose Vaccini: Gb, prima dose anche al principe William Il principe William, secondo in linea di successione al trono britannico della 95enne regina Elisabetta dopo suo padre Carlo, ha ricevuto oggi la prima dose del vaccino anti Covid nell'ambito del programma condotto finora nel Regno Unito a ritmo di record europeo. Il duca di Cambridge, 38 anni, ha rispettato il suo turno per fascia di età ed è ...

Prima dose e green pass. Confini aperti ai vaccinati Il certificato verde che consente di spostarsi tra regioni di colore diverso, ma anche di partecipare a matrimoni, convegni ed altri eventi, sarà valido già dopo quindici giorni dalla prima dose. E ...

Il 'green pass' vaccinale è valido già dopo la prima dose AGI - Agenzia Italia Vaccini Sardegna, 55 mila prenotazioni nelle prime ore dall'inizio della campagna per gli over 40 Oggi a poco più di 3 ore dall’apertura del sistema di Poste Italiane agli over 40, le prenotazioni sono state circa 55mila, oltre un terzo del totale delle prenotazioni per la prima dose registrate in ...

Coronavirus, aumento i casi nel Lazio. Sono 77 i nuovi positivi nell’Asl Roma 5 Da oggi giovedì 20 maggio alle ore 24.00 aperte le prenotazioni per le vaccinazioni dedicate alle classi di età 47/44 anni ...

Il principe William, secondo in linea di successione al trono britannico della 95enne regina Elisabetta dopo suo padre Carlo, ha ricevuto oggi ladel vaccino anti Covid nell'ambito del programma condotto finora nel Regno Unito a ritmo di record europeo. Il duca di Cambridge, 38 anni, ha rispettato il suo turno per fascia di età ed è ...Il certificato verde che consente di spostarsi tra regioni di colore diverso, ma anche di partecipare a matrimoni, convegni ed altri eventi, sarà valido già dopo quindici giorni dalla. E ...Oggi a poco più di 3 ore dall’apertura del sistema di Poste Italiane agli over 40, le prenotazioni sono state circa 55mila, oltre un terzo del totale delle prenotazioni per la prima dose registrate in ...Da oggi giovedì 20 maggio alle ore 24.00 aperte le prenotazioni per le vaccinazioni dedicate alle classi di età 47/44 anni ...