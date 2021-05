Pomeriggio 5, scoppia la rissa e intervengono i carabinieri: “Dobbiamo andare al Pronto Soccorso” (Di giovedì 20 maggio 2021) Durante la puntata di Pomeriggio 5 andata in onda ieri 19 maggio, Barbara D’Urso è tornata a parlare di P., una signora di Terracina presunta accumulatrice seriale. Per questo la figlia, Alessandra, aveva chiesto aiuto alla trasmissione di Canale 5. La conduttrice ha quindi mandato in onda il servizio girato nella puntata precedente per ricordare la storia di P. Nelle immagini, Alessandra e l’inviata Giorgia Scaccia si sono presentate alla porta della donna per dirle che l’avrebbero aiutata. Ma la signora si è infuriata: “Ho detto vattene, fuori da casa mia!”. Quindi la giornalista preoccupata: “No, no senza farvi male..”. Grida e spintoni: a quel punto sono intervenuti i carabinieri. Poco dopo la signora, più serena, ha detto: “Non mi dovete scocciare” e poi rivolgendosi alla conduttrice: “Barbara mi devi scusare, ma adesso Dobbiamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Durante la puntata di5 andata in onda ieri 19 maggio, Barbara D’Urso è tornata a parlare di P., una signora di Terracina presunta accumulatrice seriale. Per questo la figlia, Alessandra, aveva chiesto aiuto alla trasmissione di Canale 5. La conduttrice ha quindi mandato in onda il servizio girato nella puntata precedente per ricordare la storia di P. Nelle immagini, Alessandra e l’inviata Giorgia Scaccia si sono presentate alla porta della donna per dirle che l’avrebbero aiutata. Ma la signora si è infuriata: “Ho detto vattene, fuori da casa mia!”. Quindi la giornalista preoccupata: “No, no senza farvi male..”. Grida e spintoni: a quel punto sono intervenuti i. Poco dopo la signora, più serena, ha detto: “Non mi dovete scocciare” e poi rivolgendosi alla conduttrice: “Barbara mi devi scusare, ma adesso...

