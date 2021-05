PL1 Gp Monaco: Perez davanti, Sainz sorprende (Di giovedì 20 maggio 2021) Sergio Perez mette a referto il miglior giro in occasione delle PL1 del Gp di Monaco. Secondo tempo per la SF21 di Carlos Sainz. Conclude in terza posizione Max Verstappen. Ceccarelli: “Monaco è un circuito stressante” PL1 Gp Monaco: cosa è successo? La prima sessione di prove libere del Gran premio di Monaco inizia subito con un colpo di scena. Charles Leclerc è costretto a terminare con largo anticipo la sua sessione a causa di un problema di trasmissione accusato all’uscita dal tunnel. Rammarico per il ferrarista nel suo gran premio di casa. Carlos Sainz però sembra ispirato e mentre il compagno è costretto a guardare, colleziona giri veloci su giri veloci con gomma gialla. Lo spagnolo chiuderà le prove libere 1 al secondo posto alle spalle della sola Red ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 20 maggio 2021) Sergiomette a referto il miglior giro in occasione delle PL1 del Gp di. Secondo tempo per la SF21 di Carlos. Conclude in terza posizione Max Verstappen. Ceccarelli: “è un circuito stressante” PL1 Gp: cosa è successo? La prima sessione di prove libere del Gran premio diinizia subito con un colpo di scena. Charles Leclerc è costretto a terminare con largo anticipo la sua sessione a causa di un problema di trasmissione accusato all’uscita dal tunnel. Rammarico per il ferrarista nel suo gran premio di casa. Carlosperò sembra ispirato e mentre il compagno è costretto a guardare, colleziona giri veloci su giri veloci con gomma gialla. Lo spagnolo chiuderà le prove libere 1 al secondo posto alle spalle della sola Red ...

