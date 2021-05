Per la prima volta tutta Italia in zona gialla da lunedì, occhi puntati su giugno: quali regioni diventano bianche per prime (Di giovedì 20 maggio 2021) Dal prossimo lunedì, l’Italia sarà per la prima volta tutta in zona gialla. La cabina di regia di domani dovrebbe confermare il passaggio della Valle D’Aosta, ultima Regione rimasta in arancione, in giallo. Tra due settimane invece, a partire dal primo giugno, torneranno le zone bianche, dopo la breve esperienza sarda dei mesi scorsi. I nuovi parametri sul cambio di colore danno meno peso l’indice Rt. Saranno i ricoveri e l’incidenza dei casi a pesare maggiormente su un passaggio da una fascia all’altro di rischio. Il prossimo primo giugno, saranno Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna, secondo l’ultimo decreto Covid in vigore dal 18 maggio, a sperimentare la fascia bianca, che viene applicata a quelle ... Leggi su open.online (Di giovedì 20 maggio 2021) Dal prossimo, l’sarà per lain. La cabina di regia di domani dovrebbe confermare il passaggio della Valle D’Aosta, ultima Regione rimasta in arancione, in giallo. Tra due settimane invece, a partire dal primo, torneranno le zone, dopo la breve esperienza sarda dei mesi scorsi. I nuovi parametri sul cambio di colore danno meno peso l’indice Rt. Saranno i ricoveri e l’incidenza dei casi a pesare maggiormente su un passaggio da una fascia all’altro di rischio. Il prossimo primo, saranno Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna, secondo l’ultimo decreto Covid in vigore dal 18 maggio, a sperimentare la fascia bianca, che viene applicata a quelle ...

Ultime Notizie dalla rete : Per prima Morto Kentaro Miura, l'autore manga del fumetto Berserk Era con noi, i molti appassionati dei suoi fumetti, dal 1989. L'anno in cui uscì per la prima volta in Giappone Berserk , un manga forse talmente simile - sotto diversi aspetti - a molti del suo genere da risultarne del tutto diverso. Unico . La storia di Gatsu, guerriero ...

GB, Morris: trattative in corso per accordo bilaterale con Italia ...fondamentale per le relazioni anglo - italiane del prossimo futuro". Lo ha detto l'Ambasciatrice britannica Jill Morris n el corso di un'audizione alla Commissione Esteri della Camera. Poco prima l'...

Colori delle Regioni, la Valle d'Aosta lascia l'arancione: per la prima volta Italia tutta in giallo la Repubblica Juve, Chiellini: "Siamo con Pirlo. Futuro? Mi godo il presente" Il capitano bianconero ha parlato dopo la vittoria sull'Atalanta in Coppa Italia: "Mi è sembrata come la finale di Cardiff, ma stavolta al contrario" ...

Morto Kentaro Miura, l’autore manga del fumetto Berserk Il decesso lo scorso 6 maggio ma la notizia è circolata solo oggi sul Twitter ufficiale della serie giapponese dedicata alle avventure dell'eroe tragico Gatsu: 32 anni di storia che non avranno un fin ...

