No Man's Sky grandi novità in arrivo? Sean Murray parla di una misteriosa arma

Nella giornata di oggi i fan di No Man's Sky hanno ricevuto uno strano messaggio dal fondatore di Hello Games, Sean Murray. Dalla pubblicazione di questo messaggio i giocatori si sono dati da fare e apparentemente sono riusciti a decifrarlo. Il messaggio dovrebbe dunque contenere la seguente frase: "Guarda al monolito...L'arma sta arrivando". Da questa frase i giocatori ipotizzano che si tratti di un qualcosa legato all'ultimo aggiornamento del gioco. I monoliti all'interno di No Man's Sky sono strutture aliene circondate da due o tre pietre ognuna delle quali fornisce ai giocatori una parola da una lingua aliena. Però c'è un però. Ai giocatori viene data una serie di risposte da cui scegliere e in base alla risposta scelta riceveranno una ricompensa. Questa ricompensa spazia da un aumento della salute all'ottenimento di alcuni oggetti ...

