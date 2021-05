Napoli, Nonno all’assessore Clemente: “Sei come Miss Piggy”. La replica: “Bullo e maschilista” (Di giovedì 20 maggio 2021) Ennesimo rinvio del Consiglio comunale di Napoli, saltato per mancanza del numero legale e scatta una polemica a seguito di un commento del consigliere di Fratelli d’Italia, Marco Nonno, contro l’assessore Alessandra Clemente. Nonno ha paragonato Clemente alla maialina del Muppet Show, ossia “Miss Piggy”, con allegata la foto del pupazzo al comunicato stampa. Napoli, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 20 maggio 2021) Ennesimo rinvio del Consiglio comunale di, saltato per mancanza del numero legale e scatta una polemica a seguito di un commento del consigliere di Fratelli d’Italia, Marco, contro l’assessore Alessandraha paragonatoalla maialina del Muppet Show, ossia “”, con allegata la foto del pupazzo al comunicato stampa., L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Claudio18125821 : @GiorgiaMeloni Giorgietta, quando le prendi le distanze dal consigliere comunale FDI Marco Nonno per le affermazion… - Bisont19 : RT @mattinodinapoli: «Alessandra Clemente come Miss Piggy», l'assessore denuncia Nonno: «Maschilista e retrogrado, io bullizzata da piccola… - francypar71 : #Napoli «Alessandra Clemente come Miss Piggy», l'assessore denuncia Nonno: «Maschilista e retrogrado, io bullizzata… - larampait : #Napoli. #Nonno replica alla #Clemente: 'Antidemocratica. Non capisce l'#italiano, le regalerò #enciclopedia dei… - PannoneSole : RT @franonesiste: Vince il Napoli la coppa italia: 'la coppa del nonno, blee AHHAHAAH che schifo, avete vinto' Spendono 55mln l'anno per R… -