Musso: “L’Inter è la migliore squadra d’Italia. Lautaro? Abbiamo un bel rapporto” (Di giovedì 20 maggio 2021) Intervistato da goal.com, Juan Musso, portiere dell’Udinese che piace a tanti club in vista della prossima sessione di mercato, non ha nascosto la sua grande ambizione di giocare la Champions League in un prossimo futuro. Ecco le sue parole: “Ho già detto che la Champions per me è un sogno. Le squadre che giocano in Champions League sono grandi club. Sarei molto felice se arrivasse un’offerta favorevole sia per me che per l’Udinese. Mi farebbe molto piacere se fossimo tutti contenti, perché andrebbe bene a tutti“. Futuro con Lautaro alL’Inter? – “Sta giocando per una grande squadra, la miglior squadra d’Italia, che ha una storia incredibile. Ma sono tranquillo, non voglio impazzire dietro ai rumors di mercato: diciamo che le voci non mi tolgono il sonno. C’è un buon ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 20 maggio 2021) Intervistato da goal.com, Juan, portiere dell’Udinese che piace a tanti club in vista della prossima sessione di mercato, non ha nascosto la sua grande ambizione di giocare la Champions League in un prossimo futuro. Ecco le sue parole: “Ho già detto che la Champions per me è un sogno. Le squadre che giocano in Champions League sono grandi club. Sarei molto felice se arrivasse un’offerta favorevole sia per me che per l’Udinese. Mi farebbe molto piacere se fossimo tutti contenti, perché andrebbe bene a tutti“. Futuro conal? – “Sta giocando per una grande, la miglior, che ha una storia incredibile. Ma sono tranquillo, non voglio impazzire dietro ai rumors di mercato: diciamo che le voci non mi tolgono il sonno. C’è un buon ...

