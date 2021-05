Monza-Cittadella 2-0: i gol non bastano e i veneti volano in finale (Di giovedì 20 maggio 2021) La partita Monza-Cittadella si è conclusa con il risultato di 2-0. Il Monza gioca una gara tutto cuore e sfiora l’impresa di rimontare tre gol dopo la sconfitta dell’andata per 3-0. Nella ripresa al 58’ Balotelli sblocca il risultato. Al 78’ è D’Alessandro ad alimentare le speranze della squadra di Brocchi. Il Cittadella si difende con grande spirito di sacrificio perde 2-0 ma andrà a giocarsi la finale playoff con il Venezia Monza-Cittadella 2-0: come si è svolta la partita? Primo tempo La partita parte con il Cittadella sta cercando di gestire le iniziative offensive dei padroni di casa La squadra di Venturato si difende ordinatamente. Nella prima metà di gara i padroni di casa continuano a fare la partita. I biancorossi stanno cercando di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 20 maggio 2021) La partitasi è conclusa con il risultato di 2-0. Ilgioca una gara tutto cuore e sfiora l’impresa di rimontare tre gol dopo la sconfitta dell’andata per 3-0. Nella ripresa al 58’ Balotelli sblocca il risultato. Al 78’ è D’Alessandro ad alimentare le speranze della squadra di Brocchi. Ilsi difende con grande spirito di sacrificio perde 2-0 ma andrà a giocarsi laplayoff con il Venezia2-0: come si è svolta la partita? Primo tempo La partita parte con ilsta cercando di gestire le iniziative offensive dei padroni di casa La squadra di Venturato si difende ordinatamente. Nella prima metà di gara i padroni di casa continuano a fare la partita. I biancorossi stanno cercando di ...

SkySport : MONZA-CITTADELLA 2-0 Risultato finale ? ? #Balotelli (58') ? #DAlessandro (78') ?? - CB_Ignoranza : Contro ogni pronostico, nonostante le differenze tecniche e il monte ingaggi più basso di tutta la Serie B, il Citt… - DAZN_IT : Sarà Derby veneto per la Serie ?? Il Cittadella elimina il Monza e raggiunge il Venezia in finale playoff ??… - FootballtipsNG : Serie B, Monza vs Cittadella, RESULT: 2 - 0 - Ghanabettips : Serie B, Monza vs Cittadella, RESULT: 2 - 0 -