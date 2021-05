Milan-Arnault, la Procura indaga per tentata truffa (Di giovedì 20 maggio 2021) Un tentativo di truffa sarebbe stato messo in atto utilizzando i nomi di Bernard Arnault – re del lusso e ceo della multinazionale LVMH – e del Milan. Lo riporta La Repubblica, spiegando che gli inquirenti stanno valutando un’ipotesi di reato a carico del mediatore finanziario D.V., 62 anni, bresciano, ex funzionario di banca. La L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 20 maggio 2021) Un tentativo disarebbe stato messo in atto utilizzando i nomi di Bernard– re del lusso e ceo della multinazionale LVMH – e del. Lo riporta La Repubblica, spiegando che gli inquirenti stanno valutando un’ipotesi di reato a carico del mediatore finanziario D.V., 62 anni, bresciano, ex funzionario di banca. La L'articolo

Advertising

SLollo82 : @falliremooggi “Fonti mie fidatissime mi assicurato che il Milan è stato ceduto ad Arnault, entro marzo gli annunci” cit. - TuttoSuMilano : RT @MilanLiveIT: ?? La Repubblica svela che la Procura di Milano vuole fare chiarezza ?? Mediatori italiani si sarebbero spacciati per emiss… - MilanLiveIT : ?? La Repubblica svela che la Procura di Milano vuole fare chiarezza ?? Mediatori italiani si sarebbero spacciati pe… - WinstonWilson39 : RT @MilanWorldForum: +++ Clamoroso: Milan - Arnault in Procura per tentata truffa Le news -) - BombeDiVlad : ?? Indagini in corso sulla trattativa #Milan - #Arnault ?? La Procura ipotizza il reato di truffa ?? #LBDV… -