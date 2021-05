Mattarella ricorda D’Antona: «Fu riformatore e uomo del dialogo. Per questo fu ucciso dalle Br» (Di giovedì 20 maggio 2021) «Guidare i processi economici e civili, cercando di rendere più moderno il Paese, con le sue imprese e la sua pubblica amministrazione e, al tempo stesso, di garantire inclusione e coesione, resta un traguardo verso il quale orientare l’azione delle istituzioni, dei corpi sociali, dei cittadini. È anche il modo per onorare quegli uomini che hanno pagato con la vita il loro impegno per migliorare le condizioni di lavoro e per costruire politiche pubbliche capaci di ridurre le diseguaglianze, di rendere più efficienti i servizi, di rimuovere gli ostacoli che limitano l’accesso all’occupazione». Sono le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’anniversario dell’ assassinio di Massimo D’Antona. Il giuslavorista, docente universitario e consulente del ministero del Lavoro, fu assassinato dalle Nuove ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 20 maggio 2021) «Guidare i processi economici e civili, cercando di rendere più moderno il Paese, con le sue imprese e la sua pubblica amministrazione e, al tempo stesso, di garantire inclusione e coesione, resta un traguardo verso il quale orientare l’azione delle istituzioni, dei corpi sociali, dei cittadini. È anche il modo per onorare quegli uomini che hanno pagato con la vita il loro impegno per migliorare le condizioni di lavoro e per costruire politiche pubbliche capaci di ridurre le diseguaglianze, di rendere più efficienti i servizi, di rimuovere gli ostacoli che limitano l’accesso all’occupazione». Sono le parole del Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione dell’anniversario dell’ assassinio di Massimo. Il giuslavorista, docente universitario e consulente del ministero del Lavoro, fu assassinatoNuove ...

