Lutto devastante per Rita dalla Chiesa. Cos’è successo (Di giovedì 20 maggio 2021) Un grave Lutto ha colpito l’amata Rita dalla Chiesa, storico volto di Forum, che questa mattina ha voluto annunciarlo attraverso i social sul suo profilo Instagram; è qui che ha detto addio a sua cognata Emilia Cestelli, moglie di suo fratello Nando. Un lungo amore E lo ha fatto postando una foto dei due ripresi di spalle mentre osservano il mare abbracciati, un’immagine che racchiude un grande amore spezzato dalla malattia che aveva colpito la donna, come spiega Rita nella lunga didascalia in cui riserva parole di affetto per la cognata descrivendo questo amore lungo oltre 50 anni che lascerà un vuoto incolmabile nel fratello: Eravamo in vacanza a Sellia Marina, due anni fa. Li ho sorpresi al tramonto, di spalle, abbracciati, mentre guardavano il mare. Loro, Nando e ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 20 maggio 2021) Un graveha colpito l’amata, storico volto di Forum, che questa mattina ha voluto annunciarlo attraverso i social sul suo profilo Instagram; è qui che ha detto addio a sua cognata Emilia Cestelli, moglie di suo fratello Nando. Un lungo amore E lo ha fatto postando una foto dei due ripresi di spalle mentre osservano il mare abbracciati, un’immagine che racchiude un grande amore spezzatomalattia che aveva colpito la donna, come spieganella lunga didascalia in cui riserva parole di affetto per la cognata descrivendo questo amore lungo oltre 50 anni che lascerà un vuoto incolmabile nel fratello: Eravamo in vacanza a Sellia Marina, due anni fa. Li ho sorpresi al tramonto, di spalle, abbracciati, mentre guardavano il mare. Loro, Nando e ...

