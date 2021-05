LIVE F1, GP Monaco 2021 in DIRETTA: inizia la seconda sessione, Ferrari per confermarsi al vertice (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.51 Tra i costruttori attualmente impegnati in Formula Uno, anche Ferrari (10), Williams (7), Mercedes (5), Red Bull (5) e Alfa Romeo (1) vantano pole position nel GP di Monaco. 14.50 Guardando alle squadre, anche questa graduatoria è comandata dalla McLaren, con 11 pole. Di esse, 4 portano la firma di Ayrton Senna (1988, 1989, 1990, 1991). Ne hanno raccolte 2 Alain Prost (1984, 1986) e Mika Häkkinen (1998, 1999), mentre se ne conta 1 anche per David Coulthard (2001), Kimi Räikkönen (2005) e Fernando Alonso (2007). 14.49 C’è anche un italiano capace di scattare davanti a tutti nel Principato. Si tratta di Jarno Trulli, che nel fatidico 2004 fu il più veloce di tutti in qualifica. 14.47 Guardando ai piloti in attività, se ne contano cinque con all’attivo delle pole position a ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.51 Tra i costruttori attualmente impegnati in Formula Uno, anche(10), Williams (7), Mercedes (5), Red Bull (5) e Alfa Romeo (1) vantano pole position nel GP di. 14.50 Guardando alle squadre, anche questa graduatoria è comandata dalla McLaren, con 11 pole. Di esse, 4 portano la firma di Ayrton Senna (1988, 1989, 1990, 1991). Ne hanno raccolte 2 Alain Prost (1984, 1986) e Mika Häkkinen (1998, 1999), mentre se ne conta 1 anche per David Coulthard (2001), Kimi Räikkönen (2005) e Fernando Alonso (2007). 14.49 C’è anche un italiano capace di scattare davanti a tutti nel Principato. Si tratta di Jarno Trulli, che nel fatidico 2004 fu il più veloce di tutti in qualifica. 14.47 Guardando ai piloti in attività, se ne contano cinque con all’attivo delle pole position a ...

