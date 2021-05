L’intervista della Bbc a Diana fu frutto di “un inganno” (Di giovedì 20 maggio 2021) L’intervista della Bbc a Lady Diana fu frutto di “un inganno”. A dirlo è un’inchiesta condotta da lord Dyson. LONDRA (INGHILTERRA) – L’intervista della Bbc a Lady Diana fu frutto di “un inganno“. A dirlo è un’inchiesta condotta da lord Dyson su quanto successo nel 1995 a Londra. Nelle prossime settimane ci potrebbero essere importanti novità sull’accaduto. L’intervista L’intervista risale al 1995. La principessa Diana alla Bbc fece delle clamorose rivelazioni sulla sua crisi matrimoniale con l’erede al trono Carlo. Secondo quanto riportato dall’Ansa, queste dichiarazioni furono frutto di un inganno organizzato ai suoi danni ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 20 maggio 2021)Bbc a Ladyfudi “un”. A dirlo è un’inchiesta condotta da lord Dyson. LONDRA (INGHILTERRA) –Bbc a Ladyfudi “un“. A dirlo è un’inchiesta condotta da lord Dyson su quanto successo nel 1995 a Londra. Nelle prossime settimane ci potrebbero essere importanti novità sull’accaduto.risale al 1995. La principessaalla Bbc fece delle clamorose rivelazioni sulla sua crisi matrimoniale con l’erede al trono Carlo. Secondo quanto riportato dall’Ansa, queste dichiarazioni furonodi unorganizzato ai suoi danni ...

