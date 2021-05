L’industria europea dello spazio fa squadra

Leggi su cityroma

(Di giovedì 20 maggio 2021) Il fondo italiano Primo Space scommette le sue fiches sulla startup spagnola Pangea Aerospace per creare un propulsore di nuova generazione I fondatori del team di Pangea (foto ufficio stampa Primo Space)Produrre e testare motori di nuova generazione perspaziale, da applicare ai micro-lanciatori per piccoli satelliti, detti "small sats": così verrà usato il finanziamento da 3 milioni di euro ottenuto dalla compagniaPangea Aerospace, al quale ha partecipato Primo Space Fund, fondo italiano di venture capital specializzato in space economy. L'operazione porta il funding complessivo della startup con sede a Barcellona a 6 milioni di euro. Guidato da Inveready, fondo spagnolo attivo nell'early stage tecnologico (400 milioni di euro in gestione, 136 società in portafoglio) il nuovo round è partecipato anche da Cdti Innvierte