Lazio in zona bianca | spunta la possibile data | il calendario completo delle riaperture

(Di giovedì 20 maggio 2021). E’ a questa fascia che tutte le Regioni/Province autonome ambiscono, con la speranza che l’Italia torni presto alla normalità. Con il nuovo Decreto Draghi, oltre allagialla, è stata “reintrodotta” anche la fascia, quella in cui tutte le attività possono ripartire e il coprifuoco viene abolito. E se da una parte uno studio dei tecnici del Ministero della Salute (riportato dal Messaggero) fa ben sperare che l’Italia a fine giugno diventi tutta “”, dall’altra pare certo che questo passaggio sia graduale e non avvenga in “contemporanea”. Dal 1 giugno, infatti, Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna passeranno ine dal 7 giugno la stessa fortunata sorte toccherà ad Abruzzo, Veneto e Liguria. Ma quando sarà il “turno” ...

...degli Studi di Milano e del Dipartimento di Epidemiologia del Sistema Sanitario della Regioneper, rappresentativa di un anno - tipo per la nostra città. La rappresentazione grafica ...Le regioni che nel monitoraggio del 28 maggio avranno un'incidenza di 50 casi per centomila, il 14 maggio riacquisteranno la libertà. Tra loro appunto la Lombardia, oltre alche già adesso oscillano tra i 90 e i 70 casi e mostrano una curva in discesaSaranno esaminati i dati del monitoraggio che arriverà il 4 giugno e da quel momento ogni settimana potranno esserci nuovi ingressi. Ancora meglio sta l’Umbria che nell’ultimo monitoraggio del 14 magg ...A rendere più agevole e fluido il passaggio in zona bianca ci ha pensato il decreto emanato dal governo Draghi che analizza il parametro dei contagi che deve essere al di sotto dei 50 casi ogni 100mi ...