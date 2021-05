La pessima uscita di Armando su Nicola: ennesimo intervento da dimenticare a U&D (Di giovedì 20 maggio 2021) C’è una sola spiegazione che si può dare alla presenza di Armando Incarnato a Uomini e Donne: il godimento di Maria de Filippi nel silularlo, umiliarlo, metterlo alla berlina ogni volta che può, come è successo nella puntata di oggi, quando senza scaldarsi neppure più di tanto, gli ha fatto fare una pessima figura. In realtà il cavaliere napoletano la figuraccia l’aveva già fatta da sola, regalando l’ennesimo siparietto spiacevole chiedendo a Nicola Vivarielli se davvero gli piacessero le donne. Ora su queste tematiche è bene sempre esprimersi con i termini giusti, non a caso la risposta di Nicola, è stata peggiore della domanda di Armando, a dimostrazione del fatto di quanto siamo indietro su alcune tematiche. E non è bastata neppure la lunga spiegazione di Maria de Filippi per far ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 20 maggio 2021) C’è una sola spiegazione che si può dare alla presenza diIncarnato a Uomini e Donne: il godimento di Maria de Filippi nel silularlo, umiliarlo, metterlo alla berlina ogni volta che può, come è successo nella puntata di oggi, quando senza scaldarsi neppure più di tanto, gli ha fatto fare unafigura. In realtà il cavaliere napoletano la figuraccia l’aveva già fatta da sola, regalando l’siparietto spiacevole chiedendo aVivarielli se davvero gli piacessero le donne. Ora su queste tematiche è bene sempre esprimersi con i termini giusti, non a caso la risposta di, è stata peggiore della domanda di, a dimostrazione del fatto di quanto siamo indietro su alcune tematiche. E non è bastata neppure la lunga spiegazione di Maria de Filippi per far ...

Pandemonio___ : @_cIarissa_ Uguale infatti ho dato la colpa al contesto, ma aldilà dell'ultima pessima uscita è proprio un tipo di… - lucatar93 : RT @DrawingSerenity: @ZanoMind Godere sulla disgrazie altrui non andava bene solo per sdrumox giusto? Trovo questa uscita abbastanza pessim… - AnPi75069799 : @Orsetta851 @Pamela20890201 @LBCR98 Ha risposto ad una battuta pessima di una persona singola. Non è che ha incolpa… - DrawingSerenity : @ZanoMind Godere sulla disgrazie altrui non andava bene solo per sdrumox giusto? Trovo questa uscita abbastanza pessima. - LouLeRock : @emanuele2punto0 “Ovviamente faccio queste battute perché io ho rispetto per tutti eh”...per provare a riparare la pessima uscita -