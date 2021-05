Incidente in moto sulla statale: giovane padre perde la vita (Di giovedì 20 maggio 2021) I colleghi, scrive Bologna Today , hanno organizzato una raccolta fondi che verrà devoluta ai familiari dell'infermiere. Leggi su yeslife (Di giovedì 20 maggio 2021) I colleghi, scrive Bologna Today , hanno organizzato una raccolta fondi che verrà devoluta ai familiari dell'infermiere.

Advertising

TuttoQuaNews : RT @qn_carlino: Incidente in moto sulla Futa: muore padre di 26 anni - emergency_live : Incidente sulla moto, il 118 di Bologna piange Gabriele: il soccorritore aveva solo 26 anni - RADIOBRUNO1 : Il tragico incidente è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri #Bologna #incidente #cronaca #RadioBruno #20maggio - qn_carlino : Incidente in moto sulla Futa: muore padre di 26 anni - advgiornalista : RT @AssoCare: A nulla sono servizi i soccorsi. Gabriele Mimmi, Infermiere di 27 anni, è deceduto per i postumi di un incidente frontale tra… -