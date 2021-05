Inail | aggiornate le tabelle di indennizzo per il danno biologico

(Di giovedì 20 maggio 2021) Con una circolare l’ha pubblicato la rivalutazione annuale dell’per. I risarcimenti. Con la Circolare n. 14 del 18 maggio 2021 l’rende nti gli aggiornamenti annuali sui risarcimenti per infortuni sul lavoro. Come da consuetudine, ogni anno gli indennizzi vengono adeguati ai dati Inps sul costo della vita. L’aumento dei prezzi L'articolo proviene da Consumatore.com.

... anche in relazione all'adozione/rilascio delle misure di mitigazione e contenimento 2 - I dati del monitoraggio delle denunce di infortunio da Covid,periodicamente dall'3 - I dati ......esonero pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti con esclusione dei premi... Decontribuzione SUD e somministrazione: le istruzioniIl 31 marzo sono state pubblicate ...Messo a punto un pacchetto di misure di sostegno volte a correggere le storture del sistema. Dalle indennità di maternità a quelle per malattia all’assicurazione contro gli infortuni ...Sul tema degli infortuni sul lavoro la Lombardia prova a fare squadra. Un tavolo istituzionale in Regione con prefetti, sindacati e associazioni d'impresa ...