Il futuro di Inzaghi: si sgonfia la pista Udinese, la Strega potrebbe ritrovarlo in B (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Domenica sera Filippo Inzaghi siederà per l’ultima volta sulla panchina del Benevento. L’addio è stato deciso da tempo e si consumerà con l’epilogo più amaro: la retrocessione in serie B. Il tecnico piacentino, in scadenza di contratto, avrebbe lasciato il Sannio anche con la salvezza e invece andrà via iscrivendo nel curriculum un’altra delusione nel massimo campionato. Serie A che Inzaghi spera ugualmente di conservare, rientrando nel valzer della panchine che dovrebbe coinvolgere gran parte delle venti società. Un’ipotesi resta quello di vederlo alla guida dell’Udinese, ma la pista friulana sembra sgonfiarsi man mano che passano i giorni. I bianconeri sarebbero fortemente interessati a Paolo Zanetti, impegnato nei play off di serie B con il Venezia, e nelle ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Domenica sera Filipposiederà per l’ultima volta sulla panchina del Benevento. L’addio è stato deciso da tempo e si consumerà con l’epilogo più amaro: la retrocessione in serie B. Il tecnico piacentino, in scadenza di contratto, avrebbe lasciato il Sannio anche con la salvezza e invece andrà via iscrivendo nel curriculum un’altra delusione nel massimo campionato. Serie A chespera ugualmente di conservare, rientrando nel valzer della panchine che dovrebbe coinvolgere gran parte delle venti società. Un’ipotesi resta quello di vederlo alla guida dell’, ma lafriulana sembrarsi man mano che passano i giorni. I bianconeri sarebbero fortemente interessati a Paolo Zanetti, impegnato nei play off di serie B con il Venezia, e nelle ...

Advertising

anteprima24 : ** Il #Futuro di #Inzaghi: si sgonfia la pista Udinese, la #Strega potrebbe ritrovarlo in B **… - sportli26181512 : Lazio, tra una riflessione e l'altra sul futuro di Inzaghi avanza Gattuso: Passano i giorni, ma la firma non arriva… - robertopontillo : Pirlo vince la coppa Italia, ma il suo futuro si deciderà comunque solo dopo domenica sera in caso di successione… - mick_napoli_ : @GiGiglio99 Non è questione di dare tempo,un allenatore gli dai tempo se dimostra delle idee che possono rivelarsi… - infoitsport : Lazio-Torino | Cairo | “Complimenti alla squadra di Inzaghi Futuro Belotti? Rispondo così” -