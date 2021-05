Il corriere, Eurovision Song Contest o la danza? La tv del 20 maggio (Di giovedì 20 maggio 2021) Per la prima serata in tv, giovedì 20 maggio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Un passo dal cielo”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Lacrime nella pioggia”. Nonostante gli sforzi di Vincenzo, Francesco viene a conoscenza di un segreto che lacera tutte le sue certezze. Starà a lui scegliere se fidarsi delle parole dei suoi amici Vincenzo e Manuela, oppure lasciarsi andare alla collera e alla vendetta. Una cosa è certa: alla fine della strada che porta alla miniera Francesco troverà un nuovo inizio. Su RaiDue alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Anni 20”, condotto da Francesca Parisella. Servizi, reportage, storie, interviste ed inchieste sui temi di attualità politica, economica e sociale, del decennio appena cominciato a partire da fatti, storie, vicende e realtà dimenticate o nascoste… Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Amore criminale”, ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 20 maggio 2021) Per la prima serata in tv, giovedì 20su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Un passo dal cielo”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Lacrime nella pioggia”. Nonostante gli sforzi di Vincenzo, Francesco viene a conoscenza di un segreto che lacera tutte le sue certezze. Starà a lui scegliere se fidarsi delle parole dei suoi amici Vincenzo e Manuela, oppure lasciarsi andare alla collera e alla vendetta. Una cosa è certa: alla fine della strada che porta alla miniera Francesco troverà un nuovo inizio. Su RaiDue alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Anni 20”, condotto da Francesca Parisella. Servizi, reportage, storie, interviste ed inchieste sui temi di attualità politica, economica e sociale, del decennio appena cominciato a partire da fatti, storie, vicende e realtà dimenticate o nascoste… Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Amore criminale”, ...

