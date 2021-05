Greve in Chianti esplosione in una casa: un morto e due dispersi (Di giovedì 20 maggio 2021) Nella mattinata di oggi, 20 Maggio 2021, in un paesino in Toscana, precisamente Greve in Chianti, c’è stata un’esplosione in una casa. Tre le persone coinvolte nel crollo della casa. Al momento due sono ancora disperse tra le macerie e una è dispersa. Sul posto sono immediatamente giunti sia i Carabinieri che i sanitari del 118. L’esplosione e l’incendio all’interno dell’immobile che ha causato il crollo dell’edificio di due piani sarebbe secondo le prime ipotesi dovuto a una fuga di gas. Naturalmente le Forse dell’Ordine continueranno le loro indagini per poter affermare con sicurezza che cosa sia successo realmente all’interno della casa prima dell’improvvisa esplosione. Questa mattina, 20 Maggio 2021, intorno alle 8,30 è avvenuta ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 20 maggio 2021) Nella mattinata di oggi, 20 Maggio 2021, in un paesino in Toscana, precisamentein, c’è stata un’in una. Tre le persone coinvolte nel crollo della. Al momento due sono ancora disperse tra le macerie e una è dispersa. Sul posto sono immediatamente giunti sia i Carabinieri che i sanitari del 118. L’e l’incendio all’interno dell’immobile che ha causato il crollo dell’edificio di due piani sarebbe secondo le prime ipotesi dovuto a una fuga di gas. Naturalmente le Forse dell’Ordine continueranno le loro indagini per poter affermare con sicurezza che cosa sia successo realmente all’interno dellaprima dell’improvvisa. Questa mattina, 20 Maggio 2021, intorno alle 8,30 è avvenuta ...

