Gilette Bomber vs King: giocatori e formazioni delle squadre di Vieri e De Rossi (Di giovedì 20 maggio 2021) Quali sono le formazioni delle squadre Bomber (Vieri) e King (De Rossi) dell’evento Gilette contro la violenza sulle donne in programma oggi, 20 maggio 2021, alle ore 21,20 su Italia 1? Allo stadio dei Marmi di Roma ci saranno diverse stelle del calcio italiano ma non solo come Francesco Totti, Marco Materazzi, Javier Zanetti, Esteban Cambiasso, Fabio Grosso, Luca Toni, Gianluca Zambrotta, Andrea Barzagli, Bernardo Corradi, Alessandro Matri e Claudio Marchisio. Il capitano della squadra Bomber, come detto, sarà Christian Vieri, mentre il leader della squadra King Gillette sarà l’ex capitano della Roma, Daniele De Rossi. Ecco le formazioni ufficiali di ... Leggi su tpi (Di giovedì 20 maggio 2021) Quali sono le) e(De) dell’eventocontro la violenza sulle donne in programma oggi, 20 maggio 2021, alle ore 21,20 su Italia 1? Allo stadio dei Marmi di Roma ci saranno diverse stelle del calcio italiano ma non solo come Francesco Totti, Marco Materazzi, Javier Zanetti, Esteban Cambiasso, Fabio Grosso, Luca Toni, Gianluca Zambrotta, Andrea Barzagli, Bernardo Corradi, Alessandro Matri e Claudio Marchisio. Il capitano della squadra, come detto, sarà Christian, mentre il leader della squadraGillette sarà l’ex capitano della Roma, Daniele De. Ecco leufficiali di ...

Advertising

TheAmandorla : Non voglio fare polemica sul nulla ma non capisco come una partita di calcio finanziata da gilette dal titolo bombe… - KaimanMario : Tutto serve per combattere la violenza sulle DONNE... Gilette- Scende in campo contro la violenza sulle donne e sc… -