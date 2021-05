Gaza: cessate il fuoco ancora lontano, aumentano le vittime (Di giovedì 20 maggio 2021) Non si placano le tensioni nella Striscia di Gaza, Netanyahu: “Sono determinato ad andare avanti con l’operazione” Continua l’escalation di tensione nella striscia di Gaza, il cessate il fuoco sembra ancora lontano. “Sono determinato ad andare avanti con l’operazione” ha annunciato Benjamin Netanyahu. Non sono serviti i colloqui con il presidente americano Joe Biden a calmare il premier israeliano che ieri ha disposto la chiusura del territorio a tutte le organizzazioni umanitarie. I bombardamenti che fino all’ultimo bilancio hanno causato 227 vittime palestinesi, tra cui 64 bambini e 38 donne, andranno ancora avanti. A confermalo è anche Hamas per mezzo del portavoce Hazem Qassem: “Non ci sono date specifiche per l’avvio di un ... Leggi su zon (Di giovedì 20 maggio 2021) Non si placano le tensioni nella Striscia di, Netanyahu: “Sono determinato ad andare avanti con l’operazione” Continua l’escalation di tensione nella striscia di, ililsembra. “Sono determinato ad andare avanti con l’operazione” ha annunciato Benjamin Netanyahu. Non sono serviti i colloqui con il presidente americano Joe Biden a calmare il premier israeliano che ieri ha disposto la chiusura del territorio a tutte le organizzazioni umanitarie. I bombardamenti che fino all’ultimo bilancio hanno causato 227palestinesi, tra cui 64 bambini e 38 donne, andrannoavanti. A confermalo è anche Hamas per mezzo del portavoce Hazem Qassem: “Non ci sono date specifiche per l’avvio di un ...

