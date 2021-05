Dl sostegni | Federico Conte | “Più aiuti per il wedding”

(Di giovedì 20 maggio 2021) “Un piano di maggiorieconomici sul settore dele delle cerimonie, che ha registrato le maggiori perdite nella lunghissima fase di blocco delle attività a causa della pandemia, e che è stato sostenuto in maniera insufficiente dai provvedimenti finora assunti”. Lo chiede, deputato di Liberi e Uguali, che sul tema ha portato in Aula a Montecitorio un ordine del giorno, accolto dal Governo. “L’impegno del governo sul mio provvedimento – continua il parlamentare – apre uno spazio per i prossimi interventi in favore di un settore che da solo, a livello nazionale, sviluppa 65 miliardi di euro annui, offre occupazione ad 1 milione di addetti stagionali e che, nonostante le riaperture programmate, rischia di crollare per la crisi di questo lungo stop. Il settore dele ...

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – "Dalle bozze circolanti del Decreto Sostegni bis vediamo un intervento specifico per il settore editoriale, frutto del risultato di un appello trasversale che ha visto in p ...