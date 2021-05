Days Gone per PC registra i tasti premuti e altre informazioni, privacy a rischio? – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 20 maggio 2021) Stando a quanto riportato da alcuni utenti, la versione PC di Days Gone avrebbe un problema di privacy: sembra che il gioco registri tutti i tasti premuti e altre informazioni.. Days Gone per PC registra tutti i tasti che vengono premuti durante l’esecuzione del software, ma anche altre informazioni come cartelle e file a prescindere dal loro contenuto: un evidente problema di privacy che sta emergendo proprio in queste ore su Steam e Reddit. Superiore alla versione PS5, la conversione di Days Gone per PC sembra insomma utilizzare dei sistemi di controllo abbastanza aggressivi rispetto all’esperienza ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 20 maggio 2021) Stando a quanto riportato da alcuni utenti, la versione PC diavrebbe un problema di: sembra che il gioco registri tutti i..per PCtutti iche vengonodurante l’esecuzione del software, ma anchecome cartelle e file a prescindere dal loro contenuto: un evidente problema diche sta emergendo proprio in queste ore su Steam e Reddit. Superiore alla versione PS5, la conversione diper PC sembra insomma utilizzare dei sistemi di controllo abbastanza aggressivi rispetto all’esperienza ...

Advertising

Sugarsospi : @LaFlameSandri @iTsCaallum Vero, ma la storia di days gone è abbastanza assurda.. soprattutto il finale ??????. E c'è… - KiraArias1 : Intorno alle 20:30 (se ho finito di mangiare) inizio la mia Blind Run con Days Gone! su - granatogamer37 : DAYS GONE PC AO VIVO - INICIO DA GAMEPLAY ( RX 580 8GB + I9-9900K + 16GB... - GiocareOra : Stiamo battendo Zombie A ** in Days Gone su PC Gameplay Video - FrankER87 : @PlayStationES Trofeo de Days Gone #CadaPartidaCuenta -