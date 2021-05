Dalla Spagna: Griezmann giocherà in Serie A, ecco dove (Di giovedì 20 maggio 2021) Antoine Griezmann è in procinto di lasciare il Barcellona e potrebbe finire alla Juventus, qualora i bianconeri cedessero Cristiano Ronaldo. In estate in casa Barcellona ci sarà una vera e propria rivoluzione. La presidenza di Joan Laporta si traduce in novità nell’assetto della formazione e allo stesso tempo la necessità di far quadrare nuovamente i Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 20 maggio 2021) Antoineè in procinto di lasciare il Barcellona e potrebbe finire alla Juventus, qualora i bianconeri cedessero Cristiano Ronaldo. In estate in casa Barcellona ci sarà una vera e propria rivoluzione. La presidenza di Joan Laporta si traduce in novità nell’assetto della formazione e allo stesso tempo la necessità di far quadrare nuovamente i Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

LegaSalvini : ++ IMMIGRAZIONE, LA LEGA: “L’ITALIA FACCIA COME SPAGNA O MALTA, RIMPATRI E PORTI CHIUSI” ++ I territori governati… - poliziadistato : Rientra dalla Spagna il latitante Giuseppe Romeo. Organizzava per la 'Ndrangheta traffici di cocaina in Europa (Bel… - MCalcioNews : Juventus, ipotesi Griezmann se parte CR7? La bomba dalla Spagna - Hermanzampa : RT @FurioGarbagnati: Francia 14 miliardi, Germania 8 miliardi, UK 6 miliardi, Spagna 3 miliardi, Italia 0.8 miliardi. Non sono numeri a cas… - robymark1 : RT @Gianmar26145917: #TG5: #Lamorgese dalla #Tunisia si scaglia contro l'UE incapace di fornire una risposta comune al problema dei 'migran… -