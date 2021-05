Borsa: Milano lima il rialzo, festeggia la Juve (Di giovedì 20 maggio 2021) La Borsa di Milano (+0,3%) lima il rialzo iniziale. A Piazza Affari si mettono in mostra Inwit (+1,5%) e Fineco (+1,4%). Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 122 punti base, con il rendimento del ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 maggio 2021) Ladi(+0,3%)iliniziale. A Piazza Affari si mettono in mostra Inwit (+1,5%) e Fineco (+1,4%). Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 122 punti base, con il rendimento del ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Milano lima il rialzo, festeggia la Juve: Banche in ordine sparso. Lo spread Btp-Bund a 122 punti - ansa_economia : Borsa: l'inflazione stende l'Europa, a Milano pesante Cnh. In fumo 211 miliardi capitalizzazione, spread poco sotto… - ansa_economia : Borsa: Milano chiude a -1,58%. Ftse Mib a 24.486 punti #ANSA - ansa_economia : Borsa: Europa conferma forte calo dopo Wall Street, Milano -2%. Inflazione e bitcoin piegano i listini, spread sott… - ansa_economia : Borsa, Milano peggiora (-1,5%) con Europa e future Usa. Timori per inflazione.Francoforte -1,8%,Piazza Affari in ro… -